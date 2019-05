Tesco na Slovensku už dosiahlo jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN Foto: TESCO STORES SR

Bratislava 23. mája (OTS) - Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať potravinový odpad vo svojich prevádzkach a transparentne zverejňovať tieto údaje. Ako prvý (a zatiaľ stále jediný) maloobchodník na Slovensku Tesco zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade už v roku 2017. Keďže odvtedy pravidelne meriame množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach, v Tescu na Slovensku môžeme s hrdosťou povedať, že sme už dosiahli cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu. A to len za dva roky! Za toto krátke obdobie Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o úžasných 52 %.Redukcia potravinového odpadu má veľký význam nielen pre biznis alebo pre charity, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Ak by potravinové straty boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií po Číne a USA. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. Tesco, ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na svete, si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto aktívne prispieva k naplneniu tohto cieľa.V Tescu veríme, že to, čo vieme zmerať, vieme aj lepšie manažovať. Správa s údajmi o potravinovom odpade poskytuje presný obraz o množstve potravinových prebytkov a odpade v našich prevádzkach. Vďaka tomu Tesco prijíma účinné opatrenia na minimalizáciu množstva odpadu vrátane zvýšenia množstva darovaných potravín.“ povedal, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku a dodal: ,,Vo finančnom roku 2018/19 Tesco Slovensko predalo 559 464 ton potravín, pričom sa vygenerovalo 8 614 ton potravín, ktoré sa nepredali zákazníkom. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu, a teda potraviny zlikvidované ako odpad. Vlani Tesco darovalo 1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Je to nárast o 211 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako krmivo pre zvieratá.Cieľom Tesca je, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti na Slovensku darovali potraviny Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. V súčasnosti je zapojených do darovania potravín 132 obchodov. „,“ povedal, predseda Potravinovej banky Slovenska.Celú správu nájdete na internetovej stránke Tesca . Transparentnosť je kľúčom v boji proti plytvaniu potravinami. V Tescu veríme, že pravidelným zverejňovaním údajov o potravinovom odpade počas troch rokov inšpirujeme aj ďalších maloobchodníkov a iných podnikateľov v potravinárskom priemysle (napr. výrobcov, distribútorov alebo reštaurácie), aby nás nasledovali a zverejnili údaje o množstve potravinového odpadu v ich prevádzkach.