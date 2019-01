Tesla chce znížiť počet pracovníkov o 7 % a zlacnieť Model 3

Podľa Muskovho vyjadrenia automobilka v októbri zamestnávala 45.000 pracovníkov. Pri znížení ich počtu o 7 % by ich počet klesol o 3150.

New York 18. januára (TASR) - Tesla, americký výrobca áut s elektrickým pohonom, zruší 7 % pracovných miest, čím zníži výrobné náklady. V piatok o tom informoval šéf automobilky Elon Musk s tým, že chce znížiť cenu svojho Modelu 3. Súčasne má vzrásť výroba najpredávanejšieho auta Tesly.



Podľa Muskovho vyjadrenia automobilka v októbri zamestnávala 45.000 pracovníkov. Pri znížení ich počtu o 7 % by ich počet klesol o 3150.



Zníženie počtu zamestnancov a ďalšie úspory by mali Muskovi umožniť predávať elektromobily po 35.000 USD (30.712 eur). Teraz sa Model 3 so základným vybavením predáva za 44.000 USD (38.610 eur).



V oznámení zamestnancom Musk tiež napísal, že podľa prvých odhadov dosiahla automobilka v posledných troch mesiacoch vlaňajška slabšie výsledky než v treťom štvrťroku 2018. Tesla v ňom hospodárilo so ziskom, čo mnohých expertov prekvapilo. Musk očakáva rovnaký výsledok aj v poslednej štvrtine vlaňajška.



(1 euro = 1,1396 USD)