Tesla už začala s dodávkami svojho Modelu 3 do Číny

Americká spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že tento piatok odovzdala prvé vozidlá na ceremónii v Pekingu a označila túto udalosť za významný míľnik pre čínsky trh.

Peking 22. februára (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla v piatok oznámil, že už začal s dodávkami svojho Modelu 3 do Číny, čo je o niečo skôr, ako pôvodne plánoval.



Americká spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že tento piatok odovzdala prvé vozidlá na ceremónii v Pekingu a označila túto udalosť za významný míľnik pre čínsky trh. Tesla so sídlom v Kalifornii totiž v januári oznámila, že s dodávkami Modelu 3 do Číny začne v marci.



Americká firma sa však snaží zrýchliť svoj odbyt v Číne po tom, ako jej predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete vlani tvrdo zasiahol negatívny vplyv obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom. Tesla upravila ceny svojich automobilov vyrobených v USA na čínskom trhu, aby boli dostupnejšie pre tamojších klientov, a pomohli jej lepšie odolávať tlaku konkurenčných domácich výrobcov elektromobilov, ako sú napríklad Nio, Byton a XPeng Motors. Tesla v súčasnosti všetky svoje vozidlá do Číny dováža. Ale zároveň stavia továreň v Šanghaji, ktorá bude v počiatočnej fáze vyrábať práve Modely 3. S produkciou chce začať výrobu už v druhej polovici tohto roka a jej cieľom je vyrábať 3000 Modelov 3 týždenne.