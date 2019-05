Tetra Pak uvádza balenie pre vyššiu efektivitu distribúcie

Foto: Tetra Pak

Bratislava 20. mája (OTS) - Spoločnosť Tetra Pak uvádza na trh balenie s označením Tetra Classic® Aseptic 65ml Cube, ktoré poskytuje efektívne riešenie balenia pre mliečne výrobky, džúsy a iné tekutiny. Ide o ďalší krok spoločnosti smerom k optimalizácii využitia priestoru pri preprave a skladovaní.Rozmery nového balenia boli navrhnuté tak, aby bolo možné vytvoriť tvar kocky vždy zo šiestich individuálnych balení, čím sa optimalizuje využitie priestoru pri distribúcii a skladovaní. Toto obalové riešenie tak výrazne zvyšuje nákladovú efektívnosť a znižuje environmentálnu stopu.Nové balenie patrí do skupiny produktov Tetra Classic Aseptic. Tieto balenia sú známe svojím tetraédrickým tvarom, pri ktorom sa spotrebuje minimum obalového materiálu.V porovnaní s tradičným balením Tetra Classic Aseptic 65ml vyžaduje nové balenie menej sekundárneho obalového materiálu a zaberá približne o 40 % menej miesta pri preprave rovnakého množstva tovaru. V praxi to znamená, že potraviny môžu byť teraz doručené bezpečne na väčšie vzdialenosti pri nižších nákladoch a spotrebiteľom tak dostupné za prijateľnú cenu., marketingová riaditeľka spoločnosti Tetra Pak, hovorí: „Toto jedinečné riešenie, ktoré spája viacero balení produktu do jedného multi-balenia, šetrí miesto pri preprave a poskytuje možnosť uložiť až 9 600 balení produktu na jednu paletu. V porovnaní s tradičným balením znižuje nové riešenie spoločnosti Tetra Pak spotrebu východzieho obalového materiálu (až do 28 % menej materiálu v porovnaní s podobnými obalovými riešeniami) a ušetrí až do 40 % miesta pri preprave. S tým úzko súvisia aj pozitívne dopady na životné prostredie, vrátane nižších emisií CO2 uvoľňujúcich sa do ovzdušia.