ThyssenKrupp hľadá nových partnerov po krachu fúzie s Tata Steel

Essen 13. mája (TASR) - Nemecký gigant ThyssenKrupp bude ďalej hľadať partnerov pre svoje oceliarne po tom, ako upustil od fúzie s európskymi závodmi indickej spoločnosti Tata Steel. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Guido Kerkhoff.



Kerkhoff sa v piatok (10. 5.) vzdal fúzie, ktorá mala byť kľúčovou časťou jeho plánu reštrukturalizácie, a namiesto toho sa rozhodol transformovať skupinu na holdingovú spoločnosť a ponúknuť akcie ziskových častí koncernu na burze.



Dohodol sa s odborovými zväzmi na novej stratégii v snahe posunúť spoločnosť dopredu. Zahŕňa aj zrušenie 6000 pracovných miest, čo predstavuje približne 4 % pracovnej sily ThyssenKrupp. O návrhu bude hlasovať dozorná rada 21. mája.



ThyssenKrupp upustil od dlho plánovanej fúzie s európskymi závodmi Tata Steel, ktorá by viedla k vytvoreniu druhého najväčšieho výrobcu ocele v Európe po ArcelorMittal. Odôvodnil to odmietavým stanoviskom regulátorov v Európskej únii.



"Samozrejme, že sa snažíme zistiť, aké ďalšie možnosti konsolidácie existujú," povedal Kerkhoff pre online vydanie denníka Handelsblatt. "Ale vzhľadom na súčasné stanovisko Európskej komisie nevidím možnosť väčších fúzií. V dôsledku toho zostaneme väčšinovým akcionárom," doplnil.



Koncern ThyssenKrupp varoval, že tento rok oznámi negatívny peňažný tok. Hľadá preto riešenia. "Chceme posilniť bilanciu spoločnosti ThyssenKrupp, aby sme získali viac priestoru na manévrovanie pri reštrukturalizácii," povedal Kerkhoff na otázku, či by investori mohli očakávať špeciálnu dividendu z výnosov.