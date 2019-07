Tisícky českých dôchodcov spadli do exekúcie

Dôvodom je to, že ich príjmy prekročili takzvanú nezabaviteľnú sumu. Podobná situácia sa bude opakovať aj na budúci rok, keďže vládna koalícia sa už dohodla na ďalšej valorizácii.

Praha 7. júla (TASR) - Rekordné zvýšenie dôchodkov v Česku od januára tohto roka, ktoré vláda často vyzdvihuje, má aj svoju odvrátenú tvár. V dôsledku priemerného zvýšenia dôchodkov o 900 Kč (35,33 eura) a o 1000 Kč pre dôchodcov nad 85 rokov spadli do exekúcie ďalšie tisícky ľudí.



Dôvodom je to, že ich príjmy prekročili takzvanú nezabaviteľnú sumu. Podobná situácia sa bude opakovať aj na budúci rok, keďže vládna koalícia sa už dohodla na ďalšej valorizácii.



"V roku 2019 sa pre valorizáciu mohlo siahnuť navyše na 5012 dôchodkov," uviedla v súvislosti s exekúciami pre server e15.cz hovorkyňa ministerstva práce a sociálnych vecí Barbara Hanousek Eckhardová. Počet dôchodkov s exekučnými zrážkami, a to aj z invalidných a vdovských a vdoveckých, sa tak z minuloročných vyše 86.500 vyšplhal približne na 91.500.



Exekútori prostredníctvom Českej správy sociálneho zabezpečenia strhávajú mužom vo finančných problémoch v priemere 2698 Kč mesačne, ženám 2211 Kč. Môžu im vziať až štvrtinu pravidelného dôchodku, ktorého priemerná výška je momentálne 13 377 Kč.



Odborník na zadlženosť Daniel Hůle sa domnieva, že zodpovednosť nesú najmä banky a nebankoví poskytovatelia pôžičiek. Ako povedal, mali by prestať vnucovať kontokorentné úvery a kreditné karty ľuďom s nižšími príjmami.