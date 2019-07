Tlačové vyhlásenie Slovenského zväzu výrobcov tepla

Bratislava 1. júla (OTS) - 25. júna 2019 poslanec Karol Galek a poslankyňa Anna Zemanová na tlačovej konferencii uviedli, že lobisti zo Slovenského zväzu výrobcov tepla majú snahu prostredníctvom pripomienok zmeniť vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tak, aby bolo možné spracovanie aj iného dreva na výrobu tepla v porovnaní s tým, čo určuje zákon. Týmto sa snažia označiť členov Slovenského zväzu výrobcov tepla za drancovateľov slovenských lesov.



Tak ako klamali títo poslanci pri novele zákona, klamú aj pri tvorbe vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Argumentácia pána poslanca je založená na klamstvách. Na výrobu elektriny z kombinovanej výroby sa minú približne 3 % z celkovej ťažby dreva na Slovensku. Navyše, drvivú väčšinu z toho tvorí drevná štiepka z odpadového dreva. Kvalitné hrubé drevo končí v drevospracujúcom, nábytkárskom, celulózo-papierenskom priemysle v zahraničí.



Klamali a klamú, že ťažba dreva sa zdvojnásobila. V skutočnosti ťažba dreva od roku 2009, kedy bol prijatý zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby nestúpla, dokonca v niektorých rokoch klesala. Zdrojom tejto informácie je NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR 1980-2017.

Slovenský zväz výrobcov tepla verí, že pán poslanec s pani poslankyňou prestanú využívať politiku dezinformácii a zavádzania verejnosti a začnú sa opierať o nevyvrátiteľné fakty.



Ak si myslia, že svojím súčasným konaním docielia úpravu objemu ťažby v lesoch, tak sa mýlia, lebo drevo, ktoré sa nevyužíva v kombinovanej výrobe, tvorí 97 % z celkového objemu ťažby. Ak chcú skutočne pomôcť slovenským lesom, tak by sa mali venovať práve tomu, čo sa deje s ostatnými 97 % vyťaženého dreva.

SaS touto svojou politikou už dnes dosahuje to, že nie len drevo, ale aj štiepka je vyvážaná mimo Slovenska, stačí si zájsť napr. na žel. stanicu do Petržalky. Z tejto slovenskej štiepky sa v zahraničí vyrobí zelená energia. Daný štát si touto slovenskou štiepkou plní ciele záväzkov podielu OZE voči Európskej únii a Slovensku za neplnenie cieľov hrozia sankcie.



Koho záujmy háji pán poslanec Galek?

Radi by sme zdôraznili, že doplatok na výrobu elektriny z biomasy, ktorý spomína pán Galek, je 42 mil. eur/rok a doplatok na výrobu elektriny zo slnka je 218 mil. eur/rok.

Doplatok je 5-násobne vyšší, pričom fotovoltické zariadenia vyrobia len polovicu energie oproti zariadeniam kombinovanej výroby elektriny a tepla z biomasy.

Považujeme za vhodné spýtať sa pána Galeka, prečo sa teda nezaoberá dotáciami na fotovoltiku.



Stanislav Janiš

predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla





