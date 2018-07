Tohtoročné suchá na Slovensku urýchlili žatvu, práce komplikuje dážď

V bratislavskom regióne už poľnohospodári pozbierali repku a jačmeň ozimný. Aktuálne pokračujú so zberom pšenice a raže. V okrese Galanta mohutné dažde výrazne poškodili kvalitu pšenice i jačmeňa.

Bratislava 20. júla (TASR) - Tohtoročné suchá a vysoké teploty urýchlili dozrievanie obilia. Poľnohospodári na Slovensku tak začali so žatvou skôr približne o dva až tri týždne. Niektorí ju odštartovali už v polovici júna. Kým v jarných mesiacoch trápilo poľnohospodárov extrémne sucho, v týchto dňoch spomaľuje práce na poliach najmä daždivé počasie. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



V bratislavskom regióne už poľnohospodári pozbierali repku a jačmeň ozimný. Aktuálne pokračujú so zberom pšenice a raže. V okrese Galanta mohutné dažde začiatkom júla výrazne poškodili kvalitu pšenice i jačmeňa. "Z doterajších zistení iba 50 % obilia sa vyznačuje potravinovou a sladovníckou kvalitou. V regióne už ukončili zber tritikale a ovsa," priblížila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



V okrese Komárno už kombajny zožali pšenicu jarnú i repku. Aktuálne pokračujú pestovatelia so zberom pšenice ozimnej a jačmeňa jarného, ktorý tento rok dozrieva pomalšie. V Levickom okrese už väčšina podnikov žatevné práce ukončila. V nitrianskom regióne je obilie pozbierané na 80 %.



V okrese Bánovce nad Bebravou hovoria o deficite zrážok. Poľnohospodári to pozorujú na kukurici, kde žltnú spodné listy, a tak isto na cukrovej repe, ktorá začína zhadzovať listy. O niečo severnejšie v regióne Trenčín spomalili v posledných dňoch žatevné práce intenzívne dažde. "Zber repky je približne v polovici a hustosiate obilniny sú celkovo pozbierané na 16 %. Na severovýchode sa zbierajú prevažne krmoviny, v južnejších oblastiach východného Slovenska so zberom obilnín ešte len začínajú. V najsevernejších oblastiach sa ešte žatevné práce nezačali," doplnila Holéciová.



Podľa odhadu Štatistického úradu SR by mohla byť priemerná úroda hustosiatych obilnín spolu 4,57 t/ha a repky 2,93 t/ha. Suchá trápia aj ostatné krajiny, Európska únia očakáva najslabšiu úrodu obilnín za posledných šesť rokov. Podľa medializovaných informácií zažíva Veľká Británia najhorúcejšie leto za štyri desaťročia. Podľa poľského ministerstva poľnohospodárstva zasiahlo sucho v Poľsku viac ako 66.000 fariem s rozlohou 1,2 milióna hektárov. Nepriaznivé počasie zobralo výraznú časť poľnohospodárskej produkcie aj v Litve a Lotyšsku. Nemeckí poľnohospodári avizujú najväčšie straty pre sucho v spolkovej krajine Brandenbursko, kde bude úroda o 20 % až 50 % nižšia než v priemerných rokoch. Rovnako nižšie úrody budú v Rakúsku a Českej republike.



Sľubne však na Slovensku vyzerá úroda ovocia. Avizujú ju najmä tí pestovatelia, ktorí majú také technologické vybavenie svojich sadov, že môžu zvládať boj s prípadnými jarnými mrazmi, extrémnym suchom i silným slnečným žiarením. Paradoxne však vyznieva informácia, že dobrú úrodu nebudú mať s kým pozbierať. "Nedostatok zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe či celkovo v poľnohospodárstve ostáva tŕňom v päte u všetkých pestovateľov. Napríklad aj preto až tretina z tohtoročnej úrody jahôd ostala nepozbieraná na poliach," upozornila Holéciová.