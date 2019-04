Tokijskí prokurátori plánujú predložiť proti Ghosnovi ďalšie obvinenia

Po opätovnom zatknutí, ku ktorému došlo 4. apríla, mu súd v Tokiu prvotnú 10-dňovú väzbu predĺžil o ďalších osem dní, teda do 22. apríla.

Tokio 19. apríla (TASR) - Tokijská prokuratúra pravdepodobne obviní bývalého šéfa automobilky Nissan Carlosa Ghosna z ďalšieho hrubého porušenia dôvery, pričom nové obvinenia voči niekdajšiemu záchrancovi japonskej automobilky plánujú prokurátori oznámiť v pondelok 22. apríla. Práve vtedy sa končí platnosť Ghosnovej súčasnej väzby.



Ghosna opätovne zatkli začiatkom apríla, necelý mesiac po tom, ako ho po viac ako sto dňoch väzby prepustili na kauciu. Prokurátori vtedy uviedli, že Ghosn spôsobil firme Nissan za 2,5 roka škody za 5 miliónov USD (4,45 milióna eur). Toto rozhodnutie bolo nezvyčajné najmä preto, že v Japonsku nezvyknú opätovne zatýkať osobu, ktorá už bola prepustená na kauciu.



Okrem tohto obvinenia bývalý šéf Nissanu čaká v Japonsku na proces v súvislosti s niekoľkými bodmi obžaloby z finančných podvodov. Ghosn však všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že je obeťou sprisahania časti vedenia Nissanu, ktoré nesúhlasilo s jeho plánmi o užšej aliancii firmy a francúzskeho Renaultu a potrebovali sa ho zbaviť.



Po opätovnom zatknutí, ku ktorému došlo 4. apríla, mu súd v Tokiu prvotnú 10-dňovú väzbu predĺžil o ďalších osem dní, teda do 22. apríla. Ghosnovi právnici podali proti tomu rozhodnutiu odvolanie na Najvyšší súd, ten to však v stredu (17. 4.) zamietol. Ghosn tak musí zostať vo väzbe do 22. apríla a je možné, že po plánovanom kroku prokuratúry sa mu väzba predĺži opäť.



(1 EUR = 1,1250 USD)