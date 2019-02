Tomlinson potvrdil, že Honda zatvorí svoj závod v Británii

Zatvorenie závodu v Swindone, v regióne na juhozápade Anglicka, ktorý v referende hlasoval za brexit, najskôr potvrdil v utorok poslanec za tento okrsok Justin Tomlinson.

Londýn 19. februára (TASR) - Japonský výrobca automobilov Honda Motor zatvorí svoj závod v Spojenom kráľovstve. Honda je tak pred blížiacim sa brexitom ďalšou automobilkou, ktorá má v pláne stiahnuť sa zo Spojeného kráľovstva.



Deň predtým sa totiž v médiách objavili správy, že sa to automobilka chystá oznámiť. Táto správa signalizuje, že automobilový priemysel na britských ostrovoch je na zostupe. A neskôr aj samotná automobilka oficiálne oznámila, že v britskom závode ukončí výrobu v roku 2021.



Honda vo svojom vyhlásení označila "bezprecedentné zmeny v globálnom automobilovom priemysle" za dôvod svojho rozhodnutia zatvoriť britský závod do roku roku 2021, na konci výrobného cyklu súčasného modelu.



Aj Tomlinson zdôraznil, že dôvodom sú "globálne trendy" a nie brexit. V súčasnosti pracuje v závode 3500 ľudí a ďalšie tisícky v dodávateľských reťazcoch.



S blížiacim sa odchodom Británie z Európskej únie (EÚ) 29. marca 2019 podniky zrýchľujú prípravy na možné nepredvídateľné udalosti. Automobilový sektor je zvlášť citlivý na brexit. Šéfovia automobiliek sa obávajú, že vozidlá a komponenty vyvážané do EÚ budú čeliť clám po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí blok. A ďalšie obavy vyvolávajú kontroly na hraniciach, ktoré môžu zase spomaliť dodávky komponentov potrebných pre výrobu z kontinentu do Británie.