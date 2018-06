Total očakáva v budúcich rokoch väčší rast dopytu po plyne než po rope

Odhady spoločnosti podporuje zvyšujúci sa dopyt po čistejších energiách v ázijských krajinách.

Washington 26. júna (TASR) - Francúzska ropná a plynárenská spoločnosť Total očakáva v nasledujúcich 20 rokoch výraznejší rast trhu so zemným plynom než v prípade trhu s ropou. Jej odhady podporuje zvyšujúci sa dopyt po čistejších energiách v ázijských krajinách.



Samotný Total zvyšuje v poslednom období aktivity v oblasti ťažby plynu. V júli by mal dokončiť kúpu aktív v oblasti skvapalneného plynu (LNG) od firmy Engie za 1,5 miliardy USD (1,28 miliardy eur). Po dokončení akvizície sa Total stane druhým najväčším producentom LNG na svete po spoločnosti Royal Duch Shell. Jeho podiel na svetovom trhu s LNG vzrastie z terajších 6 % na 10 %.



"V najbližších 20 rokoch očakávame, že spotreba zemného plynu bude rásť tempom takmer 2 % ročne, zatiaľ čo v prípade ropy sa rast dopytu bude pohybovať okolo 1 % až 1,5 %," povedal na Svetovej konferencii o plyne vo Washingtone šéf Totalu Patrick Pouyanne. Odhad Totalu je optimistickejší než v prípade amerického ministerstva energetiky. To počíta s rastom dopytu po plyne až do roku 2050 na úrovni 1,5 % ročne a v prípade ropy by ročný rast mal dosiahnuť okolo 0,7 %.



Total vychádza najmä z prudkého rastu dopytu po plyne zo strany ázijských krajín, najmä Číny. Tá síce oznámila zavedenie 25-% cla na dovoz ropy z USA v rámci odvety za clá na čínske výrobky zavedené Američanmi, LNG ale Peking na zoznam nezaradil.



Aj keď by obchodný spor Číny a USA mal trh s LNG nakrátko ovplyvniť, vedenie Totalu je optimistické. "Ak investujete do niečoho, ako je LNG, robíte to na najbližších 20 až 30 rokov," povedal Pouyanne.



Total plánuje zvýšiť podiel plynu vo svojom produkčnom mixe z terajších 50 % na 60 % v roku 2035, firma ale pokračuje aj v investíciách do ropy. V marci Total dokončil akvizíciu Maersk Oil a stal sa druhým najväčším prevádzkovateľom ložísk v Severnom mori. Ďalšie ropné aktíva kúpila firma v Mexickom zálive, a to od firmy Cobalt International.



(1 EUR = 1,1700 USD)