Total oznámil objav nového náleziska zemného plynu v Severnom mori

Paríž 24. septembra (TASR) - Francúzska ropná a plynárenská spoločnosť Total oznámila objav náleziska zemného plynu v Severnom mori. Ako informovala, predbežné testy naznačujú, že nálezisko nachádzajúce sa neďaleko Shetlandských ostrovov by mohlo obsahovať vyťažiteľné zásoby na úrovni približne 1 bilión kubických stôp (28,32 miliardy m3) zemného plynu.



Firma zaznamenala objav v oblasti, ktorá sa nachádza neďaleko jej ložiska Edradour, takže by nemal byť problém nový objav napojiť na existujúcu infraštruktúru a zabezpečiť jeho rýchly rozvoj bez vysokých nákladov.



Ako povedal Arnaud Breuillac, šéf oddelenia prieskumu a ťažby Totalu, je to významný objav pre Total, nakoľko firme poskytne v jednej z jej kľúčových oblastí prístup k ďalším zdrojom zemného plynu. Objav by mal predĺžiť životnosť infraštruktúry západne od Shetlandských ostrovov a ťažbu z tamojších ložísk Laggan Tormore a Edradour & Glenlivet.