Toyota zvyšuje investície v USA

Tokio/Washington 14. marca (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila, že investuje do piatich závodov v USA zhruba 750 miliónov USD (664 miliónov eur), čo by malo vytvoriť takmer 590 pracovných miest. Investície by mali smerovať do zvýšenia produkcie motorov a do výroby hybridných vozidiel.



Toyota uviedla, že 288 miliónov USD investuje do závodu v Alabame, a to na zvýšenie produkcie motorov. Zatiaľ čo v súčasnosti dosahuje výrobná kapacita závodu 670 000 motorov ročne, do konca roka 2021 by to malo byť 900 000 motorov.



Okrem toho investuje 238 miliónov USD do závodu v štáte Kentucky s cieľom vyrábať hybridné verzie športovo-úžitkového vozidla Toyota RAV4 a sedanu Lexus ES 300h. Ďalej podporí závody v štátoch Missouri, Tennessee a Západná Virgínia. Investície do všetkých piatich závodov by mali vytvoriť 586 nových pracovných miest.



Japonská firma zároveň dodala, že upravuje svoje plány v oblasti celkových investícií. Zatiaľ čo v roku 2017 predpokladala, že do konca roka 2021 investuje v USA okolo 10 miliárd USD, teraz objem investícií upravila na približne 13 miliárd USD.