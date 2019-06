Toyota tiež uviedla, že sa spojí s čínskymi výrobcami batérií, aby sa prispôsobila rýchlemu posunu smerom k elektromobilite vzhľadom na prísne emisné normy.

Tokio 7. júna (TASR) - Japonská automobilka Toyota urýchľuje svoj program elektrifikácie vozidiel. Jej cieľom je, aby sa do roku 2025 takéto autá podieľali polovicou na jej globálnom odbyte. To by bolo päť rokov pred plánovaným termínom.



Toyota tiež uviedla, že sa spojí s čínskymi výrobcami batérií, aby sa prispôsobila rýchlemu posunu smerom k elektromobilite vzhľadom na prísne emisné normy, ktoré sa očakávajú v Európe, Japonsku a Číne.



Oznámenie Toyoty o spolupráci s Číňanmi ilustruje prudký rast trhu s elektrickými vozidlami (EV), ktorý mení globálny automobilový priemysel. Okrem toho tým japonská automobilka pripustila, že nemusí byť schopná uspokojiť dopyt po batériách vlastnými silami.



Zdá sa, že existuje "priepasť" medzi potrebou batérií v rámci Toyoty a tým, čo by mohla vyprodukovať. Viceprezident Šigeki Teraši v piatok na brífingu povedal, že Toyota bude spolupracovať s poprednými čínskymi výrobcami batérií Contemporary Amperex Technology (CATL) a EV BYD, aby zabezpečila dostatočné dodávky.



Automobilka tiež oznámila výrobu ultra kompaktného dvojmiestneho automobilu pre cesty na krátke vzdialenosti s maximálnou rýchlosťou 60 km za hodinu a dosahom 100 kilometrov na jedno nabitie.



Teraši však poznamenal, že zatiaľ čo dopyt po elektromobiloch sa zrýchľuje, ziskovosť bude pomalšia. Technológia EV prešla od roku 2010 dlhú cestu, ale dosiahnutie ziskovosti v tomto segmente stále predstavuje výzvu.



Toyota predpokladá, že v roku 2025 by mal už byť objem predaja hybridných vozidiel menší ako objem predaja elektromobilov, aj keď ich počet bude stále nižší ako 1 milión vozidiel.



Japonská automobilka bola lídrom v technológiách pre hybridné vozidlá a vozidlá s palivovými článkami, ale pri elektromobiloch zaostáva za konkurentmi, ako sú Nissan, Volkswagen a Tesla.



Toyota už desaťročia vyvíja vlastnú technológiu lítium-iónových batérií pre elektromobily. Vo štvrtok (6. 6.) oznámila, že spolupracuje s firmou Subaru, s ktorou vyvíja elektrické športovo-úžitkové vozidlo SUV na spoločnej platforme, v snahe rozdeliť si náklady.



Čínska spoločnosť CATL si vybudovala vzťahy aj s inými japonskými automobilkami, vrátane Hondy a Nissanu. V máji tiež podpísala dohodu o dodávke batérií za miliardy dolárov pre spoločnosť Volvo Car Group.