Toyota v prípade tvrdého brexitu dočasne zastaví výrobu v Británii

Paríž 2. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor bude v prípade tvrdého brexitu nútená dočasne zastaviť výrobu vo svojom britkom závode. Uviedol to v utorok Johan van Zyl, prezident európskej divízie Toyoty na autosalóne v Paríži.



Ak Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie (EÚ) bez dohody, spôsobí to problémy v logistike, vyhlásil van Zyl. Toyota chce aj po brexite obchodovať s Úniou bez cla.



Najziskovejšia automobilka na svete je tiež jednou z dlhého zoznamu firiem, ktoré si pripravujú krízové plány pre prípadný tvrdý brexit bez dohody. Nemecký výrobca luxusných áut BMW minulý mesiac uviedol, že preloží začiatok štvortýždňovej prestávky na bežnú údržbu vo svojej továrni v Oxforde z tradičného letného termínu na 1. apríla, teda na obdobie tesne po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.



Závod Toyoty v anglickom meste Burnaston ako jediný vyrába Auris Hatchback a Kombi pre európsky trh. Približne 87 % zo 144.000 vozidiel, ktoré vyrobil v minulom roku, exportoval do EÚ. Ďalšia továreň Toyoty v Deeside, vo Walese, zase vyrába motory.



Van Zyl uviedol, že je ťažké odhadnúť, ako dlho by trvalo zastavenie výroby. Vzhľadom na povahu výrobného systému just-in-time spoločnosti Toyota má závod v Burnastone k dispozícii komponenty iba na štyri hodiny výroby a musí ich preto dopĺňať v pravidelných intervaloch. Každý deň dováža tieto komponenty z EÚ do Británie v priemerne 50 nákladných vozidiel. Skladovanie väčšieho počtu dielov na elimináciu prípadného meškania dodávok by zvýšilo výrobné náklady, upozornil.



Rokovania o brexite stále viaznu. Obe strany sa snažia nájsť prijateľné riešenie, ktoré by im umožnilo vyhnúť sa policajným a colným kontrolám na hranici medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskom. Británia pripravuje nový návrh, keďže nesúhlasí s návrhom EÚ na osobitný režim na týchto hraniciach, čo by znamenalo tvrdú hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Britských ostrovov.