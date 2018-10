Toyota zvoláva do servisov viac ako 2,4 milióna hybridných automobilov

Firma v septembri po odhalení technického problému, ktorý by mohol spôsobiť požiar, zvolala viac ako milión hybridných automobilov po celom svete.

Tokio 5. októbra (TASR) - Japonský automobilový gigant Toyota v piatok, len mesiac po predchádzajúcom zvolávaní hybridov, oznámil, že zvoláva do servisov viac ako 2,4 milióna hybridných automobilov v dôsledku chyby, ktorá by mohla spôsobiť ich zlyhanie.



Firma v septembri po odhalení technického problému, ktorý by mohol spôsobiť požiar, zvolala viac ako milión hybridných automobilov po celom svete.



Najnovšia akcia sa týka hybridných modelov Prius a Auris vyrobených od októbra 2008 do novembra 2014, pričom viac ako milión týchto vozidiel je v Japonsku.



Ďalších 830.000 patrí majiteľom v Severnej Amerike, 290.000 v Európe, 3000 v Číne a zvyšok v iných častiach sveta.



Toyota vo svojom vyhlásení uviedla, že vozidlá, ktorých sa týka najnovšia akcia, boli zvolané do servisov už v rokoch 2014 a 2015, ale vtedy uskutočnené opravy sa netýkali problému, ktorý je dôvodom aktuálneho zvolávania.



Najnovšie môžu mať tieto vozidlá problém pri prechode do režimu bezpečnej jazdy, ktorý môže zlyhať. Ak k tomu dôjde, auto by mohlo stratiť energiu a zastať a to pri väčších rýchlostiach zvyšuje riziko nehody.



Japonské ministerstvo dopravy v tejto súvislosti uviedlo, že tento problém zatiaľ nespôsobil žiadnu nehodu.



Automobilový gigant minulý mesiac zvolal do servisov 1,03 milióna vozidiel po celom svete v súvislosti s problémom týkajúcim sa elektroinštalácie, ktorá by mohla spôsobiť požiar vo vozidlách.



Spoločnosť Toyota predala od roku 1997 vrátane Priusu viac ako desať miliónov hybridných benzínovo-elektrických vozidiel po celom svete.