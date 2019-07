Jeden zo zdrojov, ktorý nechcel byť menovaný, povedal, že produkcia ropy v západnej Sibíri klesla o 30 % v porovnaní s júnovým priemerom.

Moskva 9. júla (TASR) - Ruský ropovodný monopol Transnefť obmedzil príjem ropy od Juganskneftegazu, hlavnej jednotky ropnej spoločnosti Rosnefť. Uviedli to v utorok štyri zdroje z priemyslu, podľa ktorých to viedlo k poklesu produkcie ropy v Rusku.



Jeden zo zdrojov, ktorý nechcel byť menovaný, povedal, že produkcia ropy v západnej Sibíri klesla o 30 % v porovnaní s júnovým priemerom.



Rosnefť odmietol túto správu komentovať a Transnefť na otázky novinárov neodpovedal.



Ďalšie zdroje z ruského priemyslu v utorok spresnili, že produkcia ropy v krajine na začiatku júla klesla na 10,79 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je skoro trojročné minimum. Dôvodom bola nižšia produkcia najväčšej ruskej ropnej firmy Rosnefť.



Tento pokles nasleduje po objavení kontaminovanej ruskej ropy v polovici apríla v ropovode Družba smerom do Európy, čo viedlo k pozastaveniu exportu týmto potrubím. Odvtedy sa transport komodity cez Družbu čiastočne obnovil.