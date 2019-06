Transpetrol: Ropa cez Slovensko tečie bez obmedzenia

Transpetrol preberá ropu na prečerpávacej stanici v Budkovciach za prítomnosti ruských a ukrajinských prevádzkovateľov ropovodu Družba.

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenský prepravca ropy Transpetrol pokračuje v štandardnom režime prepravy ropy v požadovanom množstve a kvalite pre svojich odberateľov. Spoločnosť v utorok potvrdila, že vzorky priebežne odoberané na ukrajinsko-slovenskej hranici nevykazovali v uplynulých dňoch nadmerné množstvo organicky viazaného chlóru. O možnej kontaminácii ropy informoval v pondelok na sociálnej sieti šéf českej Správy štátnych hmotných rezerv Pavel Švagr.



Transpetrol preberá ropu na prečerpávacej stanici v Budkovciach za prítomnosti ruských a ukrajinských prevádzkovateľov ropovodu Družba. Pritom sú vyhodnocované kvantitatívne a kvalitatívne parametre vrátane obsahu organicky viazaného chlóru, ktorý by mohol poškodiť technologické zariadenia rafinérií. Vzorky kontroluje akreditované laboratórium spoločnosti MOL v Maďarsku a podľa Tanspetrolu nebolo zistené zhoršenie kvality ropy.



Výsledky laboratórnych skúšok prijímanej ropy a kontrolné vzorky sa okamžite posielajú aj odberateľom. "Vzorky ropy sa zároveň poskytujú aj českému odberateľovi Unipetrol. Ten vykonal externé kontrolné rozbory, podľa ktorých ropa zo dňa 22. júna nevyhovovala kvalitatívnemu parametru, a to konkrétne obsahu organického chlóru, čo je v rozpore s výsledkami z rozborov akreditovaného laboratória v Maďarsku," uviedol Transpetrol. Aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti o kvalite ropy prepravovanej do Českej republiky, bola podľa Transpetrolu českému odberateľovi poskytnutá arbitrážna vzorka pre opätovné kontrolné meranie.



"Spoločnosť Transpetrol, a.s. tak po vyhovujúcich výsledkoch odobratých vzoriek pokračuje v štandardnom režime prepravy ropy v požadovanom množstve a kvalite pre svojich odberateľov," uzavrel prípad slovenský prepravca.