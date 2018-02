Trh pre prímestské sklady na Slovensku je zatiaľ iba v Bratislave

Tvrdí to Samuel Šporka, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností spoločnosti JLL Slovensko.

Bratislava 25. februára (TASR) – Prímestské sklady umožňujú rýchlejšie reagovať na dopyt klientov. Je to vidno na službách, ktoré garantujú dodanie tovaru do niekoľkých hodín od objednávky. Uviedol pre TASR vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností spoločnosti JLL Slovensko Samuel Šporka.



Takúto garanciu podľa neho nie je možné poskytnúť, ak je sklad 15 kilometrov od Bratislavy, a to nielen pre nepredvídateľnú dopravnú situáciu, ale aj objemom tovaru. V súvislosti s trhom vhodným pre takéto sklady na Slovensku povedal, že v súčasnosti je dostatočne veľký trh iba v Bratislave. "Časom sa to možno rozvinie aj do ďalších miest, ale aktuálne objemy mimo Bratislavy nie sú až natoľko zaujímavé," povedal.



O rozvoji elektromobility v súvislosti s prímestskými skladmi konštatoval, že tento segment bude rásť, pretože pre menšie auto je jednoduchšie sa dostať do centra mesta a viackrát za deň sa otočiť do skladu, ktorý je blízko centra, ako 'pendlovať' na dlhšie vzdialenosti a stráviť čas v kolónach. Pripomenul, že mestá stále viac sprísňujú pravidlá pre vstup áut do centier. Firmám to pomáha v marketingu, pretože životné prostredie je v súčasnosti hlavnou témou a každá chce byť vnímaná, že je k nemu priateľská, uzavrel Šporka.