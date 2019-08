Trhy čakajú recesiu, výnosy na amerických dlhopisoch invertovali

Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu nižšie ako výnosy 2-ročných dlhopisov. To znamená, že prirážka 10-ročných dlhopisov voči 2-ročným sa dostala do mínusu.

New York 14. augusta (TASR) - Hlavná výnosová krivka na amerických dlhopisoch v stredu invertovala. Experti to považujú za spoľahlivý signál blížiacej sa recesie. V priemere trvá necelé dva roky, kým sa dostaví recesia.



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu nižšie ako výnosy 2-ročných dlhopisov. To znamená, že prirážka 10-ročných dlhopisov voči 2-ročným sa dostala do mínusu. Tento zvláštny fenomén je považovaný za spoľahlivý indikátor blížiacej sa recesie.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v stredu dosiahli 1,623 % a výnosy 2-ročných dlhopisov 1,634 %. Naposledy táto hlavná výnosová krivka invertovala v decembri 2005, teda 2 roky pred vypuknutím recesie. Inverzia tejto časti výnosovej krivky totiž predchádzala každú recesiu počas uplynulých 50 rokov. V priemere sa recesia objaví 22 mesiacov po inverzii.