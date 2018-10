Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

Pre každú tému spolupráce je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá, analyzuje existujúce problémy a navrhuje riešenia pre aktualizáciu regionálnych politík.

Prešov 17. októbra (TASR) - Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj spolupracujú pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstve, doprave, cestovnom ruchu v stredu na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja definovali po rokovaní svojich pracovných tímov predsedovia troch najmenej rozvinutých krajov. Za PSK Milan Majerský, za Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Ján Lunter a za Košický samosprávny kraj (KSK) Rastislav Trnka.



Medzi prvé témy, ktoré pracovné tímy prerokovali na stretnutí, patrili východiská a príležitosti pre rozvoj sociálnej ekonomiky a možné zriaďovanie sociálnych podnikov na regionálnej a lokálnej úrovni. "Keď si zoberieme Švédov, čo je bohatá krajina, tak až 11 percent ekonomiky je tvorených sociálnou ekonomikou. Aj oni majú dlhodobo nezamestnaných, napríklad ľudí, ktorí im prišli do krajiny zo zahraničia alebo ľudia, ktorí boli postihnutí drogami, alkoholizmom. Tiež sú to vylúčení ľudia na určitý čas, ale po vyliečení ich sociálne podniky môžu uviesť do života," vysvetlil predseda BBSK Ján Lunter.



Ďalšou prediskutovanou oblasťou bol rozvoj vidieka a poľnohospodárstva. "Máme pozitívnu skúsenosť s tým, že rozbiehame projekt agrokruhov, čo je vlastne pestovanie biozeleniny na kruhových políčkach a má smerovať k rodinným farmám. Sú na to veľmi pozitívne ohlasy, kolegom sa to zapáčilo, som veľmi rád. Od toho sa odvíjali aj ďalšie body z oblasti poľnohospodárstva, ktoré chceme rozvíjať a to je podpora zmien v legislatíve čo sa týka rodinného farmárčenia. Budeme komunikovať a rokovať s ministerstvom pôdohospodárstva. Taktiež sme spomínali problém majetkovo-právneho vysporiadania. Je potrebné znova naštartovať projekt sceľovania pôdy, pretože poľnohospodárom to spôsobuje značné problémy," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Zástupcovia krajov sa venovali aj doprave, najmä harmonizácii cestovných poriadkov, investičnému deficitu ciest II. a III. triedy či smart riešeniam. Osobitnou témou bol aj cestovný ruch, najmä legislatívne zmeny, spolupráca s oblastnými organizáciami či koordinácia spoločnej propagácie cyklotrás.



"Cesty sú najdôležitejším problémom, ktorý riešime dennodenne v našich mestách, obciach, regiónoch, prepájanie jednotlivých okresov alebo dokonca krajov. S cestami veľmi úzko súvisí cestovný ruch, keďže privádzajú do regiónu ľudí a s cestovným ruchom aj cyklodoprava. Dali sme vypracovať takzvanú kostrovú sieť cyklochodníkov. Je to kľúčový dokument, na ktorom chceme postaviť aj zvyšok budovania cyklochodníkov. Budúci rok chceme vyčleniť 2.000.000 eur na budovanie infraštruktúry v cestovnom ruchu," doplnil predseda PSK Milan Majerský s tým, že budúci rok by chceli spustiť integrovaný dopravný systém medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom.



Témy spolupráce najmenej rozvinutých krajov vychádzajú z jednotlivých priorít a opatrení existujúcich Akčných plánov jednotlivých najmenej rozvinutých okresov vo všetkých troch krajoch a schválených vládou SR.



Pre každú tému spolupráce je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá, analyzuje existujúce problémy a navrhuje riešenia pre aktualizáciu regionálnych politík, prípadne aj legislatívne návrhy pre regionálnu, slovenskú a európsku úroveň. Stretnutia pracovných tímov budú pravidelné, konať sa budú k nosným dvom až trom témam každé dva mesiace.



Memorandum o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov bolo podpísané 13. marca v Košiciach.