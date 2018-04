Tri najväčšie kryptomeny v 1. kvartáli prudko oslabili

Spomedzi troch najväčších digitálnych mien najprudšie padol ripple.

New York 3. apríla (TASR) - Kryptomeny majú za sebou zlý vstup do tohto roka. Bitcoin a ethereum zaznamenali najhorší 1. kvartál vo svojej histórii. Spomedzi troch najväčších digitálnych mien najprudšie padol ripple.



Kurz bitcoinu od 1. januára do 31. marca klesol z 13.412,44 USD na 6928,85 USD, vyplýva z údajov portálu CoinDesk, ktorý sleduje ceny kryptomien na viacerých burzách. To znamená, že bitcoin v 1. štvrťroku 2018 oslabil o vyše 48 %. Predchádzajúci najprudší pád najznámejšej kryptomeny bolo 37,9-% oslabenie v 1. kvartáli 2013. CoinDesk sleduje cenu bitcoinu od roku 2010. Trhová kapitalizácia bitcoinu sa za prvé tri mesiace tohto roka znížila o vyše 119,9 miliardy USD (97,31 miliardy eur).



Kurz etherea v 1. kvartáli podľa Coinmarketcap.com klesol o 47,7 % zo 755,76 USD na 394,65 USD. Stránka sleduje cenu tejto kryptomeny od polovice roka 2015. V 1. štvrťroku 2016 a 2017 jej kurz vyskočil o 1100 %, respektíve 550 %.



Spomedzi troch najväčších digitálnych mien najprudšie padol ripple. Jeho kurz v 1. štvrťroku 2018 klesol o 77 % z 2,30 USD na 0,509565 USD, vyplýva z údajov Coinmarketcap.com. To však nebol pre ripple najhorší 1. kvartál. V prvých troch mesiacoch 2014 oslabil o 96 %.



Dôvodom pádu kryptomien je sprísňovanie ich regulácie po celom svete a to, že veľké internetové platformy, ako Google, Facebook a Twitter zakázali reklamy na digitálne meny rovnako ako na služby s nimi spojené.



(1 EUR = 1,2321 USD)