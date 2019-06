Tri produktové novinky od Kauflandu zvíťazili vo Voľbe spotrebiteľov

Vo Voľbe spotrebiteľov 2019 bodovali nové produkty Kauflandu z radu Z lásky k tradícii, a to smotanový jogurt a slovenská šunka.

Bratislava 14. júna (OTS) - Z rastlinných olejov zase najviac zaujal nový Extra panenský olivový olej privátnej značky K-Classic, ktorá je kľúčovou privátnou značkou reťazca.



Marketingový program Voľba spotrebiteľov monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. Z nominovaných výrobkov v príslušných kategóriách vyberá tie naj svojimi hlasmi 2 000 spotrebiteľov. Ôsmy ročník programu ukázal, že spotrebitelia javia záujem aj o slovenské výrobky.



V kategórii Jogurty a jogurtové nápoje zvíťazil Kaufland so smotanovým jogurtom z radu Z lásky k tradícii, a z tohto istého radu pochádza aj slovenská šunka, ktorá získala najviac hlasov v kategórii Lahôdky a údeniny. V kategórii rastlinných olejov si spotrebitelia najviac obľúbili K-Classic Extra panenský olivový olej.



„Ocenenie priamo od zákazníkov nás vždy veľmi teší, pretože sú to práve oni, pre koho sú produkty určené. Sme radi, že náš produktový rad zameraný na tradičné receptúry je úspešný, rovnako ako značka K-Classic, ktorá je našou privátnou značkou s najširšou ponukou produktov. V rámci nej naši zákazníci nájdu kvalitné produkty za výhodné ceny. Vždy sa snažíme vyberať to najlepšie s dôrazom na čerstvosť a kvalitu,“ uviedla na margo umiestnenia v tomto ročníku Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.



Výrobky Kauflandu získali najviac hlasov v dvoch kategóriách aj vlani vo Voľbe spotrebiteľov 2018. Takisto zaznamenali úspech aj v roku 2017 a tento rok Kaufland pokračuje v úspešnom ťažení tromi oceneniami.