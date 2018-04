Tri štvrtiny Slovákov pred nákupmi pravidelne porovnávajú ceny

Najviac ľudí, až 85 %, sa orientuje v cenách pomocou internetových porovnávačov.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Kúpiť tovar bez porovnania cien vo viacerých obchodoch je pre väčšinu Slovákov niečo nepredstaviteľné. Viac ako tri štvrtiny ľudí pravidelne porovnávajú pred nákupmi ceny tovaru u jednotlivých predajcov. Mnohí na ich kontrolu využívajú súčasne viaceré spôsoby, pričom najčastejšie sledujú ponuky konkurenčných obchodov na internete.



Je zaujímavé, že tradičný spôsob, teda návštevu viacerých kamenných prevádzok, ešte aj v dnešnej dobe využíva skoro polovica opýtaných. Na druhej strane, vôbec nikdy ceny neporovnáva len jeden zo sto Slovákov. Dôkladné porovnávanie cien sa týka hlavne nákupov elektroniky, ale aj vybavenia domácností či kúpy dovoleniek. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK.



Keď idem niečo kupovať, tak to rozhodne chcem mať výhodnejšie a za menej peňazí. Takto uvažuje väčšina Slovákov. Viac ako tri štvrtiny ľudí totiž pravidelne porovnávajú pred nákupmi ceny tovaru vo viacerých konkurenčných obchodoch. Ďalších vyše 20 % opýtaných to robí aspoň príležitostne. Na druhej strane takých, čo vôbec nikdy neporovnávajú ceny je naozaj veľmi málo - len jedno percento.



"Ako vidieť, porovnávanie cien je medzi Slovákmi stále veľmi rozšírené, rovnako populárne je to ale aj v susednej Českej republike. Ľudia v stredoeurópskom regióne jednoducho často idú predovšetkým po cene výrobkov. Tú si sledujú rôznymi spôsobmi, modernými aj tradičnými, pričom je bežné, že ceny porovnávajú viacerými metódami súčasne," komentuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.



Najviac ľudí, až 85 %, sa orientuje v cenách pomocou internetových porovnávačov. Len o niečo menej je takých, ktorí si ceny kontrolujú priamo na webových stránkach jednotlivých predajcov. Medzi nakupujúcimi však stále fungujú aj letáky obchodníkov. V klasickej papierovej alebo elektronickej podobe si v nich ceny všímajú až dve tretiny opýtaných. Tradičný spôsob, čiže chodenie po viacerých kamenných prevádzkach, ešte aj v súčasnosti využíva skoro polovica Slovákov. Čoraz väčšej obľube sa tešia aj inovatívne riešenia. Približne 15 % ľudí si kontroluje ponuky prostredníctvom aplikácií v telefónoch, v prevažnej miere ide predovšetkým o mladšie ročníky.



V dnešnej dobe sa už málokto odhodlá kúpiť si drahý televízor alebo chladničku s mrazničkou bez toho, aby sa poriadne zorientoval v aktuálnej ponuke a samozrejme v cenách u viacerých predajcov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že porovnávanie cien sa týka najčastejšie práve nákupov spotrebnej elektroniky, teda napríklad televízorov, počítačov či mobilov. Výrobok takejto kategórie si kúpi bez porovnania cien len päť ľudí zo sto.



Podobne to funguje aj pri bielej elektronike, ako je trebárs kúpa práčky alebo chladničky, kde sa porovnaním cien na trhu riadi skoro 90 percent ľudí. Prieskum ukázal, že väčšina ľudí porovnáva ceny predovšetkým pri drahších položkách. Po elektronike potom ide najčastejšie o nábytok, dovolenky, oblečenie či vybavenie pre dom a záhradu.



"Vidíme teda, že Slováci sa snažia za tovar zbytočne neplatiť navyše ani euro. Ak sa chystajú investovať do drahšieho elektrospotrebiča, sedačky alebo kosačky, veľmi starostlivo skúmajú, ktorý obchod im ponúkne tú najlepšiu cenu," približuje Ondrušek.



Hoci z mesačných rozpočtov domácností ukrajujú veľkú časť náklady spojené s nákupom potravín, nie všetkých Slovákov až tak trápi ich cena. Čo sa kde dá zohnať lacnejšie v tomto prípade rieši len šesť z desiatich ľudí. Ešte o niečo menej respondentov, približne polovica, si vyberá finančné produkty a služby tak, že si porovnajú ich výhodnosť a ceny.



TASR informovala spoločnosť Home Credit