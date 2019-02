Talianske zlato vyvoláva spory

Borghi poprel špekulácie, podľa ktorých jeho návrh naznačuje, že vláda by chcela predať časť zlatých rezerv.

Rím 25. februára (TASR) - Talianske zlaté rezervy môže používať na finančné operácie iba Európska centrálna banka (ECB). Nikto iný. Vyhlásil to v pondelok taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria.



Reagoval tak na návrh zákona, ktorý predložil Claudio Borghi, hovorca pre ekonomiku vládnej koaličnej Ligy Severu. Cieľom jeho návrhu je dosiahnuť, aby sa zlato stalo radšej majetkom štátu, ako talianskej centrálnej banky, kde sa vzácny kov nachádza. To vyvolalo spory v Taliansku.



Borghi poprel špekulácie, podľa ktorých jeho návrh naznačuje, že vláda by chcela predať časť zlatých rezerv. Tie sa považujú za tretie najväčšie na svete a ich predajom by vláda mohla zaplátať diery v rozpočte, ako napísal jeden z talianskych denníkov.



Ale Tria, ktorý je z koaličného Hnutia piatich hviezd, sa od navrhnutého zákona dištancoval.



"Nikto nemôže používať zlaté rezervy, okrem ECB, na manévre v rámci svojej menovej politiky," povedal pre televíznu stanicu Rete4.



"Žiadny štát nemôže ovplyvňovať ani vydávať pokyny svojej centrálnej banke, ktorá je nezávislá. A ani talianska centrálna banka nemôže dať vláde zlato, pretože by to bola štátna pomoc, a to by bolo proti pravidlám Európskej únie," dodal Tria.