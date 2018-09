Taliansky rozpočet bude obsahovať základný príjem

Zatiaľ však nie je jasné, aké ambiciózne budú tieto plány, ani ako sa majú financovať. Vláda má vo štvrtok predstaviť hospodárske a finančné ciele, z ktorých vychádza rozpočet.

Rím 26. septembra (TASR) - Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria povedal, že rozpočet na budúci rok bude zahŕňať aj základný príjem pre chudobných a skorší odchod do dôchodku.



Tria povedal v stredu na konferencii maloobchodníkov, že základný príjem pomôže zvládnuť sociálne dôsledky technologických zmien. A umožnenie skoršieho odchodu do dôchodku podľa neho poskytne firmám mladšiu, kvalifikovanejšiu pracovnú silu.



Protisystémové Hnutie piatich hviezd, ktoré vládne s pravicovo-populistickou stranou Liga Severu, v utorok pohrozilo, že nepodporí rozpočet, pokiaľ nebude obsahovať základný príjem a skorší odchod do dôchodku spoločne s ďalšími opatreniami.



Zatiaľ však nie je jasné, aké ambiciózne budú tieto plány, ani ako sa majú financovať. Vláda má vo štvrtok predstaviť hospodárske a finančné ciele, z ktorých vychádza rozpočet.



Finančné trhy počítajú s tým, že Tria ako bývalý akademik, ktorý nie je spojený ani s jednou zo strán, nedovolí prudký nárast výdavkov, ako sľubovala koaličná vláda, ani deficitu.



Tria sa vo svojom prejave snažil zachovať rovnováhu medzi prísľubom prorastového rozpočtu, ktorý by však nemal viesť k poklesu dôvery trhov ani k sporu s Európskou komisiou (EK).