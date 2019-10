Veľtrh práce JobSpoTT prinesie stovky pracovných príležitostí

Trnava 20. októbra (TASR) – Stovky pracovných príležitostí pre študentov, zamestnaných a nezamestnaných ponúkne v Trnave veľtrh práce JobSpoTT. Bude sa konať v Mestskej športovej hale 13. novembra a podľa Igora Holécyho z Národného kariérneho centra bude predovšetkým o komunikácii.



"Rozhodli sme sa pripraviť čo najširšiu ponuku nielen technických, ale aj netechnických pracovných pozícií. JobSpoTT 2019 bude mať aj miesta v administratíve, službách a výrobe, prácu pre študentov, matky po materskej, brigády a miesta na plný aj čiastočný úväzok," objasnil zámer organizátorov.



JobSpoTT priniesol v uplynulých ročníkoch vždy okolo 3000 voľných pracovných pozícií viac ako štyroch desiatok zamestnávateľov. V tomto roku budú medzi nimi spoločnosti ako Lidl, Tesco, PSA Slovakia Groupe, Amazon, Bekaert a ďalší, takisto obe trnavské univerzity.



"Na kariérnom veľtrhu sú vítaní nielen nezamestnaní, ale i ľudia, ktorí chcú zmeniť prácu, alebo sa inšpirovať trendmi na trhu práce. Osobne sa môžu spýtať na súčasné pracovné podmienky vo firmách, dať si skontrolovať životopis, či zistiť, aké predpoklady musí uchádzač spĺňať, aby bol zaradený do výberového konania o voľnú pozíciu," uviedol Holécy.



Do programu zaradili prednášky, workshopy a brainstormingy s ľuďmi z praxe, mladým návštevníkom sa prihovoria aj stand up komici Bekim Aziri a Michael Szatmáry, či chemik Peter Szolcsányi.