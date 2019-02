Trnavská automobilka spúšťa výrobu novej generácie modelu Peugeot 208

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zakončila rok 2018 s novým objemovým rekordom 352.007 vyrobených vozidiel.

Trnava 25. februára (TASR) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia spúšťa výrobu novej generácie modelu Peugeot 208. Je koncernovou novinkou Groupe PSA a už piatym modelovým prírastkom vo výrobnom portfóliu závodu. Prvýkrát v histórii Trnavy sa s ním do výroby dostane aj plne elektrický pohon.



Rozhodnutie odštartovať produkciu tohto vozidla na Slovensku je podľa hovorcu automobilky Petra Šveca vyjadrením dôvery koncernu voči zamestnancom trnavskej automobilky a uznaním ich kompetencií. Informoval, že vôbec prvý exemplár tohto modelového radu bol v Trnave úspešne vyrobený 27. novembra 2018. "Svetová premiéra ho čaká už o pár dní, 5. marca, na Autosalóne v Ženeve. Prvé vozidlá s identitou nového modelu Peugeot 208 poputujú ku klientom do celého sveta v druhej polovici roka 2019," uviedol hovorca. Zákazník si pritom bude môcť vybrať medzi elektrickým, benzínovým a dieselovým pohonom. V Trnave sa teda prvýkrát začne výroba aj plne elektrických vozidiel s nulovými emisiami CO2.



S novým modelom pribudnú v trnavskej automobilke tri nové farebné odtiene: modrá - Blue Vertigo, žltá - Jaune Faro a perleťovo-biela - Blanc Nacre. "Systém pohonu tohto modelu sa montuje na novej, modernej, flexibilnej a ekologickej platforme známej pod skratkou CMP (Common Modular Platform). S novým vozidlom prichádza do Trnavy prvýkrát aj lisovanie časti karosérie z hliníka," doplnil Švec. Industriálnu časť projektového tímu, ktorý viac ako dva roky pracoval na úspešnom spustení jeho výroby, predstavovali na 100 % technici a personál zo Slovenska.



V siedmom, po sebe idúcom roku medziročného rastu, sa tak jej produkcia zvýšila oproti roku 2017 o 5,1 %. Sériová výroba začala v Trnave v júni 2006 s modelom Peugeot 207. Po ňom pribudol, v roku 2008, druhý model Citroën C3 Picasso. V závere vlaňajška v Trnave vyrobili jubilejné trojmiliónte vozidlo.



Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu eur. V Trnave sa doteraz vyrába jeho v poradí tretí model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, aj štvrtý model automobilky - Citroën C3. Aktuálne vytvára automobilka okolo 4500 pracovných postov.