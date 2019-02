Trump čaká, že obchod medzi USA a Britániou po brexite výrazne stúpne

Trump povedal novinárom v Bielom dome, že Spojené štáty majú s Veľkou Britániou veľmi dobré obchodné vzťahy.

Washington 15. februára (TASR) - Obchod USA s Britániou po brexite "veľmi výrazne" stúpne, predpovedal v piatok americký prezident Donald Trump.



Británia by mala opustiť Európsku úniu (EÚ) v marci. Zatiaľ nie je jasné, ako budú vyzerať budúce obchodné vzťahy s Úniou, ale pretrváva riziko zvýšenia ciel a ďalších bariér pre export z krajiny do ostatných štátov EÚ.



USA a Británia vo štvrtok (14. 2.) ohlásili dve dohody, ktoré by mali zabezpečiť, že pre krajiny budú aj po brexite platiť rovnaké pravidlá ako pre štáty EÚ v oblasti telekomunikácií, počítačov, farmácie a námorného vybavenia. Británia si už zabezpečila vzájomné uznanie štandardov v obchode s tovarmi s Austráliou, Novým Zélandom, Čile a Švajčiarskom.