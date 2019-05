Trump: Clo na čínsky tovar sa zvýši z 10 na 25 percent

Americký prezident vo svojom mikroblogu na sociálnej sieti Twitter zároveň pohrozil, že USA onedlho zavedú 25-percentné clo aj na čínske výrobky v objeme 325 miliárd dolárov.

New York 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Spojené štáty od piatku (10. mája) zvýšia clo na tovar z Číny zo súčasných 10 na 25 percent. Týka sa to tovarov v objeme 200 miliárd dolárov.



Americký prezident vo svojom mikroblogu na sociálnej sieti Twitter zároveň pohrozil, že USA "onedlho" zavedú 25-percentné clo aj na čínske výrobky v objeme 325 miliárd dolárov, ktoré zatiaľ clu nepodliehajú.



Trump v nedeľu vo svojom tvíte napísal, že "obchodná dohoda s Čínou pokračuje, ale príliš pomaly, pretože oni sa snažia začať rokovania odznova. (To) nie!".



Agentúra AP dodala, že čínski predstavitelia by na obchodné rokovania do Washingtonu mali pricestovať najbližšiu stredu.