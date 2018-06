Trump kritizoval spojencov z NATO pre nízke výdavky na obranu

Spojené štáty podľa Trumpa nesú na pleciach takmer celé náklady NATO a chránia tým mnoho krajín, ktoré USA v obchode oberajú a vysmievajú sa im.

Singapur/Berlín 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump po škandále na summite skupiny G7 pokračuje vo zvyšovaní napätia v obchodnom konflikte so spojencami, keď kritizoval Nemecko a ďalšie štáty NATO. V pondelok na Twitteri skombinoval svoje obvinenia týkajúce sa obchodnej politiky s kritikou spojencov pre ich nízke výdavky na obranu.



Spojené štáty podľa neho nesú na svojich pleciach takmer celé náklady NATO a chránia tým "mnoho krajín, ktoré USA v obchode oberajú a vysmievajú sa im", napísal Trump. "Bohužiaľ, už nemôžeme pripustiť, aby nás naši priatelia i nepriatelia pri obchode využívali." Na prvom mieste musí byť americký robotník.



Nemeckí politici signalizovali, že sú pripravení rokovať. Avšak dohoda nie je v súčasnosti vo výhľade, uviedol spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier.



Európska únia (EÚ) dosiahla vysoký prebytok a mala by dávať podstatne viac na obranu, požaduje Trump. Nemecké príspevky do NATO predstavujú 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo USA 4 % oveľa vyššieho HDP. "Myslí si niekto, že to dáva zmysel?" Trump už predtým kritizoval nízke výdavky Nemecka na obranu.



Nemecko dáva aktuálne na obranu 1,2 % HDP. Kancelárka Angela Merkelová ohlásila, že do roku 2025 vzrastú tieto výdavky na 1,5 % HDP. Podľa údajov Svetovej banky (SB) USA dali v roku 2016 na obranu 3,3 % HDP. Štáty NATO sa v roku 2014 dohodli, že ich výdavky na obranu do roku 2024 stúpnu smerom k dvom percentám výkonu ekonomiky.



Altmaier v pondelok uviedol, že Nemecko sa bude v oblasti obchodnej politiky snažiť pokračovať v diskusiách s USA. "Sme pripravení hovoriť o nerovnováhach v obchode." Dodal však, že diskusia nie je možná vo forme konfrontácie. Dôležité podľa neho je, aby Európa naďalej konala jednotne. "V súčasnosti sa však zdá, že dohoda nie je v krátkom čase na dohľad."