Trump napriek svojej neochote podpísal zákon o rozpočtových výdavkoch

Podpísaním zákona sa USA vyhli takzvanému shutdownu, v rámci ktorého by bola od piatkovej polnoci opäť ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií.

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal zákon o rozpočtových výdavkoch vo výške 1,3 bilióna dolárov, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií do 30. septembra tohto roku.



Podpísaním zákona sa USA vyhli takzvanému shutdownu, v rámci ktorého by bola od piatkovej polnoci opäť ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií, informovala spravodajská stanica BBC.



Trump ešte v piatok dopoludnia deklaroval, že zákon o štátnom rozpočte nemá jeho podporu. Po jeho neskoršom podpísaní sa pred novinármi v Bielom dome vyjadril, že zákon podpísal len s ohľadom na národnú bezpečnosť a varoval, že v budúcnosti už "nikdy viac" podobný návrh neschváli.



V januári činnosť federálnych inštitúcií ochromil 69-hodinový shutdown, dôsledku ktorého nemohlo nastúpiť do práce okolo 850.000 vládnych zamestnancov. Počas jeho trvania sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny. Kongres potom schválil dočasné financovanie federálnej vlády.