Trump obvinil OPEC z umelého zvyšovania cien ropy, kartel to odmieta

Washington 20. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) z "umelého" zvyšovania cien komodity. Predstavitelia OPEC však jeho tvrdenia odmietli a aj mnohí ekonómovia sú presvedčení, že kroky ropného kartelu majú na vývoj cien len čiastočný vplyv a k ich rastu v poslednom období nemalou mierou prispel samotný Trump.



Americký prezident na Twitteri uviedol, že ceny ropy sú umelo tlačené nahor. Podľa neho "to nie je dobré a nebude to akceptované". Neuviedol však, aké kroky by jeho administratíva mohla prijať v súvislosti s ropou či s OPEC.



Jeho slová nasledovali krátko po tom, ako zástupcovia Saudskej Arábie uviedli, že znižovanie produkcie zo strany OPEC a ďalších producentov by malo ešte pokračovať. Navyše, začiatkom týždňa dal Rijád najavo, že by bol spokojný s cenami ropy od 80 USD do 100 USD za barel (159 litrov).



Tento týždeň sa ceny komodity dostali na zhruba 3,5-ročné maximum, keď cena ropy Brent dosiahla 74,75 USD (60,73 eura) za barel a cena americkej WTI 69,56 USD/barel.



Trumpove tvrdenia však ropný kartel odmietol. "Robíme iba to, čo je našou úlohou, a to je zabezpečiť vyváženosť trhu," povedal v reakcii na Trumpove obvinenia minister ropného priemyslu Spojených arabských emirátov Suhajl bin Muhammad Mazrúí. Zároveň dodal, že ceny ropy umelo vysoké nie sú.



Rovnako niektorí analytici poukázali na fakt, že aj keď znižovanie produkcie kartelu má na ceny ropy určitý vplyv, v nemalej miere sa pod ostatné zvýšenie cien podpísal samotný Trump, a to svojimi agresívnymi vyjadreniami voči Iránu či Venezuele.



(1 EUR = 1,2309 USD)