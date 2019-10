Trump očakáva podpis obchodnej dohody s Čínou do polovice novembra

Washington 18. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra.



Trump dnes povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce, ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím si, že sa podpíše úplne ľahko snáď do samitu v Čile, kde bude čínsky prezident Si Ťin-pching aj ja," povedal Trump v Bielom dome novinárom bez uvedenia detailov.



USA a Čína minulý týždeň prekvapivo ohlásili prvú fázu obchodnej dohody, ktorá znamená prímerie v približne 1,5 roka trvajúcej obchodnej vojne medzi dvomi najväčším svetovými ekonomikami. V jej rámci by Čína mala nakúpiť poľnohospodárske produkty z USA za 40 miliárd až 50 miliárd dolárov (35,89 miliardy až 44,87 miliardy eur).