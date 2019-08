Trump oficiálne podporil slabý dolár

To, že americký prezident oficiálne podporil slabý dolár, je neobvyklé. Trump porušil desaťročia trvajúce princípy americkej politiky.

Washington 8. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dolár je príliš silný, čo poškodzuje výrobcov v USA. Takisto opätovne kritizoval americkú centrálnu banku (Fed) za to, že drží úrokové sadzby príliš vysoko.



To, že americký prezident oficiálne podporil slabý dolár, je neobvyklé. Trump porušil desaťročia trvajúce princípy americkej politiky, keď na Twitteri napísal: "Mohlo by sa zdať, že ako váš prezident budem nadšený veľmi silným dolárom. Nie som!"



Americkí prezidenti sa zdržiavali vyhlásení, ktoré by mohli ovplyvniť devízový trh. Snaha prezidenta o oslabenie dolára je z hľadiska tradície neobvyklá.



Trump vyhlásil, že vysoká hodnota dolára v porovnaní s globálnymi konkurentmi poškodzuje americké koncerny, ktoré operujú globálne, ako sú Caterpillar, Boeing či John Deere. Americký prezident podobne ako mnohokrát v minulosti kritizoval Fed za príliš prísnu menovú politiku.