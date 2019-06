Trump opäť kritizoval Fed, má znížiť úrokové sadzby

Powell podľa Trumpa nerobí dobrú prácu pri riadení menovej politiky, keď krajiny, ako je Čína, stimulujú svoje ekonomiky.

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump pritvrdil svoju kritiku centrálnej banky (Fed) a jej šéfa Jeroma Powella, ktorý podľa neho nerobí svoju prácu dobre. Zopakoval, že Fed by mal znížiť úrokové sadzby, aby USA mohli konkurovať krajinám, ktoré devalvujú svoje meny.



Powell podľa Trumpa nerobí dobrú prácu pri riadení menovej politiky, keď krajiny, ako je Čína, stimulujú svoje ekonomiky.



"Musí znížiť úrokové sadzby, aby sme mohli konkurovať Číne," povedal americký prezident v rozhovore pre Fox Business Network. Dodal, že keď ostatné krajiny devalvujú svoje meny, USA sú v nevýhode, ak to neurobia tiež.



Trump si takisto myslí, že má právo Powella vyhodiť. Dodal však, že nikdy sa to nechystal urobiť. Niektorí právni experti tvrdia, že pre Trumpa by bolo veľmi ťažké, ak nie dokonca nemožné, odvolať Powella.



Fed začal pomaly zvyšovať úrokové sadzby v roku 2015. Centrálna banka však tento rok zastavila cyklus sprísňovania menovej politiky z dôvodu obáv, že spomaľovanie globálnej ekonomiky a obchodné spory majú negatívny vplyv na ekonomiku USA.



Podľa Trumpa Fed zvýšil sadzby príliš vysoko a príliš rýchlo znížil svoju bilanciu, čím takisto sprísnil menovú politiku. "Je to šialené." Trump dodal, že by bolo lepšie, keby na čele Fedu stál šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi.