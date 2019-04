Trump opäť vyzval OPEC na zvýšenie ťažby ropy

Vo štvrtok vyskočili ceny nahor v reakcii na rozhodnutie Nemecka, Poľska a Slovenska pozastaviť dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba v dôsledku jej znečistenia.

New York 26. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli takmer o 4 % po tom, ako americký prezident Donald Trump opätovne vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby zvýšila produkciu a znížila tak ceny ropy a pohonných látok v USA. Vývoj cien však podľa analytikov ovplyvnilo aj vyberanie ziskov investormi po ich predchádzajúcom raste.



Vo štvrtok vyskočili ceny nahor v reakcii na rozhodnutie Nemecka, Poľska a Slovenska pozastaviť dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba v dôsledku jej znečistenia. Rusko očakáva, že k obnoveniu dodávok čistej ropy by mohlo dôjsť od 29. apríla. V reakcii na problém s ruskou ropou sa cena ropy Brent prvýkrát v tomto roku dostala nad 75 USD za barel (159 litrov).



V piatok ale Trump novinárom povedal, že kontaktoval OPEC a ropný kartel vyzval, aby urobil kroky potrebné na zníženie cien. Neuviedol však, s kým z ropného kartelu hovoril.



Trump na OPEC zaútočil pre ceny ropy už niekoľkokrát, čo s cenami vždy pohlo. Podľa analytika Phila Flynna zo spoločnosti Price Futures Group v Chicagu však následný pohyb cien býva len dočasný. "Nemožno očakávať, že OPEC po každom Trumpovom telefonáte poskočí. Situáciu by to zmenilo až vtedy, keď by bolo jasné, že OPEC skutočne zvyšuje produkciu, alebo oznámi, že tak mieni urobiť," dodal.



Podľa niektorých analytikov má svoj podiel na poklese cien aj výber ziskov investormi po predchádzajúcom raste. Navyše, americká produkcia je na rekordnej úrovni a zásoby komodity dosahujú najvyššie hodnoty od októbra 2017.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom klesla do 19.03 h SELČ o 2,81 USD (3,78 %) na 71,54 USD (64,26 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 62,79 USD za barel, čo predstavuje pokles o 2,42 USD (3,71 %). V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy za celý týždeň k poklesu.