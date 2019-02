Trump označil rokovania s Pekingom za úspešné,zvýšenie ciel sa odkladá

Washington plánoval zvýšiť dovozné clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD (176,60 miliardy eur) od 1. marca.

Washington 25. februára (TASR) - Spojené štáty odložia zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar, ktoré malo začať platiť od marca tohto roka. Uviedol to americký prezident Donald Trump po skončení obchodných rokovaní čínskej a americkej delegácie vo Washingtone.



Washington plánoval zvýšiť dovozné clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD (176,60 miliardy eur) od 1. marca. V súčasnosti platia na tieto produkty clá vo výške 10 % a hrozilo, že v prípade nepriaznivo sa vyvíjajúcich rokovaní by sa zvýšili na 25 %.



Na marcovom termíne sa dohodli prezidenti USA a Číny Trump a Si Ťin-pching počas samitu G7 v Argentíne začiatkom decembra. Vtedy uzatvorili 3-mesačné "obchodné prímerie", teda, že až do marca ani jedna zo strán voči tej druhej nezavedie žiadne ďalšie sankcie. Tri mesiace si ponechali na pokračovanie rokovaní.



Podľa Trumpa bolo však posledné kolo rozhovorov trvajúce šesť dní "veľmi produktívne" a plánované zvýšenie ciel sa preto odkladá. Obchodné vzťahy medzi najväčšími ekonomikami sveta by sa tak podľa ekonómov v najbližšej dobe zhoršiť nemali.



"S potešením chcem oznámiť, že USA urobili v obchodných rokovaniach s Čínou výrazný pokrok vo významných štrukturálnych otázkach, vrátane ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií, poľnohospodárstva, služieb, meny a iných," uviedol Trump na Twitteri.



Ako dodal, vzhľadom na mimoriadne produktívne rokovania sa rozhodol zvýšenie ciel, ktoré bolo naplánované na 1. marca, odložiť. Zároveň uviedol, že onedlho sa uskutoční schôdzka s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, a to v Mar-a-Lago na Floride, kde by sa obchodná dohoda mala uzatvoriť.



(1 EUR = 1,1325 USD)