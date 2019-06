Trump počká do rokovania s prezidentom Číny, potom rozhodne o clách

Trump ešte pred odletom z Írska do Francúzska novinárom povedal, že je pripravený prísť s ďalšími clami na čínsky tovar.

Colleville-sur-Mer 6. júna (TASR) - K zavedeniu nových ciel na čínske produkty by do schôdzky štátov G20 dôjsť nemalo. Povedal to vo Francúzsku americký prezident Donald Trump.



Trump ešte pred odletom z Írska do Francúzska novinárom povedal, že je pripravený prísť s ďalšími clami na čínsky tovar. "Mohol by som prísť s ďalšími minimálne 300 miliardami USD (hodnoty čínskeho tovaru) a urobím to v pravý čas".



Vo Francúzsku potom Trump uviedol, že počká do schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorá sa uskutoční počas samitu G20. Ten je naplánovaný na 28. a 29. júna v Osake. Až potom rozhodne o prípadnom zavedení nových ciel na čínsky tovar v ročnej hodnote vyše 300 miliárd USD (266,50 miliardy eur).



"Stretnem sa s prezidentom Si Ťin-pchingom a uvidíme, čo sa stane," povedal Trump.



Prezidenti sa naposledy stretli na schôdzke štátov G20, ktorá sa uskutočnila v decembri minulého roka v Argentíne. Ich vtedajšie stretnutie viedlo k zmierneniu napätia. Pred niekoľkými týždňami však Trump obvinil Čínu z nedodržiavania daných sľubov a začiatkom mája zvýšil clá na čínsky dovoz v ročnej hodnote 200 miliárd USD.