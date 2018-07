Trump považuje clá za úspešnú obchodnú stratégiu

Prezident USA vyjadril presvedčenie, že jeho obchodná politika už priniesla ovocie. Dodal, že sa to malo stať už dávno, ale lepšie neskoro, ako nikdy.

Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dal tesne pred stretnutím so šéfom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudeom Junckerom jasne najavo, že považuje trestné clá za úspešnú obchodnú stratégiu.



"Clá sú to najlepšie!", napísal Trump v utorok na Twitteri. "Buď krajina, ktorá v obchode neférovo zaobchádzala s USA, vyjedná férovú dohodu, alebo ju zasiahnu clá. Také je to jednoduché."



V ďalšej správe vyjadril Trump presvedčenie, že jeho obchodná politika už priniesla ovocie. "Všetky krajiny, ktoré nás roky zneužívali, prichádzajú do Washingtonu, aby rokovali." Dodal, že sa to malo stať už dávno, ale lepšie neskoro, ako nikdy.



Trump sa v stredu (25. 7.) v Bielom dome stretne s Junckerom. Hlavnou témou diskusií bude eskalujúci obchodný konflikt medzi USA a Európskou úniou (EÚ).



Trump zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka, na ktoré EÚ zareagovala odvetnými clami. Americký prezident tiež hrozí zavedením ciel na dovoz áut z EÚ, preto má Brusel už pripravené ďalšie odvetné opatrenia.