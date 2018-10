Trumpova rétorika nepomáha rokovaniam o obchode medzi EÚ a USA

EÚ sa snaží odvrátiť colnú vojnu so Spojenými štátmi.

Berlín 16. októbra (TASR) - Niektoré vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa nepomáhajú rokovaniam o obchode s Európskou úniou (EÚ). Uviedla to v utorok eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorá sa pokúša dosiahnuť pokrok na rokovaniach s USA, pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.



Povedala tiež, že blok bude musieť reagovať, ak Washington zavedie clá na autá z EÚ.



EÚ sa snaží odvrátiť colnú vojnu so Spojenými štátmi. Komisárka Malmströmová zdôraznila, že obe strany sú len v počiatočnej fáze rozhovorov a pracujú na otázkach, ako napríklad spolupráca v oblasti regulácií.



Na otázku Deutschlandfunk o vyhláseniach Trumpa, že EÚ využíva Spojené štáty, povedala: "Práve sme začali diskutovať, aký druh obchodnej dohody bude pre obe strany najvhodnejší. Takáto rétorika nepomáha."



"Ak Spojené štáty zavedú 25 % clá na autá z EÚ, nebudeme môcť len tak stáť obďaleč a prizerať sa. Budeme musieť reagovať. Dúfam, že sa to nestane," dodala, odmieta však stanoviť termín pre ukončenie rozhovorov.



Trump v júli súhlasil, že zadrží hroziace 25-percentné dovozné clá na autá z EÚ, kým budú obe strany diskutovať o odstránení obchodných bariér, vrátane ciel na priemyselné tovary.