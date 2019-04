Tržby aj zisk IBM v 1. kvartáli klesli

Koncern sa pod vedením Ginni Rommettyovej zbavil mnohých zo svojich tradičných hardvérových firiem a sústredil sa na rýchlorastúci segment cloud computingu a analýzy dát.

New York 17. apríla (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) zaznamenal v uplynulom 1. štvrťroku 2019 väčší, ako očakávaný pokles tržieb. Prispeli k tomu slabý dopyt po jeho najnovších sálových počítačoch a silnejší dolár.



To naznačuje, že snaha IBM sústrediť sa na nové služby a technológie neprináša očakávané výsledky.



Koncern sa pod vedením Ginni Rommettyovej zbavil mnohých zo svojich tradičných hardvérových firiem a sústredil sa na rýchlorastúci segment cloud computingu a analýzy dát. Investoval tiež miliardy do akvizícií, napríklad firmy Red Hat, ktorú kúpil za 34 miliárd USD, čo bola najväčšia akvizícia IBM.



V poslednom štvrťroku 2018 sa tržby IBM medziročne zvýšili, prvýkrát po siedmich rokoch, čo vyvolalo očakávania, že stratégia Rommettyovej funguje.



Ale v 1. štvrťroku 2019 tržby opäť klesli, a to o 4,7 % na 18,18 miliardy USD (16,08 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali IBM za prvé tri mesiace roka tržby 18,46 miliardy USD.



Pod horší, ako očakávaný výsledok sa podpísal pokles tržieb vo všetkých štyroch obchodných divíziách.



Takzvaný cloudový a kognitívny segment, ktorý zahŕňa analýzy, kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu, zaznamenal pokles tržieb o 1,5 % na 5,04 miliardy USD.



Čistý zisk spoločnosti sa v 1. kvartáli znížil na 1,59 miliardy USD, čo predstavuje 1,78 USD na akciu, zo 1,68 miliardy USD alebo 1,81 USD/akcia o rok skôr.



Po vylúčení špeciálnych položiek, dosiahla spoločnosť zisk 2,25 USD na akciu a prekonala očakávania analytikov, ktorí jej predpovedali zisk vo výške 2,22 USD za akciu.



(1 EUR = 1,1305 USD)