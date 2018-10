Tržby aj zisk PepsiCo v 3. kvartáli vzrástli

Čistý zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku, ktorý skončil 8. septembra 2018, zvýšil na 2,50 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo predstavuje 1,75 USD na akciu.

Purchase 2. októbra (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo vykázal za 3. kvartál lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Pripísal to investíciám do marketingu a vývoja nových produktov pre Latinskú Ameriku.



Čistý zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku, ktorý skončil 8. septembra 2018, zvýšil na 2,50 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo predstavuje 1,75 USD na akciu, z 2,14 miliardy USD alebo 1,49 USD/akciu v rovnakom období vlani.



Po vylúčení jednorazových položiek dosiahlo PepsiCo zisk 1,59 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali koncernu zisk 1,57 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 1,5 % na 16,49 miliardy USD zo 16,24 miliardy USD vlani, zatiaľ čo experti očakávali, že dosiahnu 16,37 miliardy USD.



V Severnej Amerike však spoločnosť zaznamenala slabší ako odhadovaný predaj. Konkrétne tržby divízie slaných pochúťok Frito-Lay v Severnej Amerike vzrástli o 3 % na 3,89 miliardy USD a zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami 3,92 miliardy USD. A tržby z predaja nápojov na severoamerickom trhu sa v 3. štvrťroku zvýšili o 2 % na 5,46 miliardy USD. Analytici však predpovedali, že dosiahnu 5,6 miliardy USD.



"Naďalej sme zaznamenali veľmi silný prevádzkový výsledok našich medzinárodných divízií ťahaných rozvojovými a rozvíjajúcimi sa trhmi," komentovala výsledky Indra Nooyiová v posledný deň vo funkcii výkonnej riaditeľky Pepsi. Nooyiová však zostane predsedníčkou predstavenstva do začiatku roka 2019.



(1 EUR = 1,1606 USD)