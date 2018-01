Tržby IBM v 4. kvartáli vzrástli, prvýkrát za viac ako päť rokov

Tržby IBM sa v 4. kvartáli 2017 zvýšili, prvýkrát po 23. kvartáloch poklesu, a to o 3,5 % na 22,54 miliardy USD (18,42 miliardy eur) z 21,77 miliardy USD v rovnakom období 2016.

New York 19. januára (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) zaznamenal v uplynulom 4. štvrťroku 2017 nárast tržieb, prvýkrát za viac ako päť rokov. Prispeli k tomu výsledky divízie cloud computingu. Koncern hľadá tiež nové príležitosti pre investície do umelej inteligencie.



IBM v prechádzajúcich rokoch agresívne investoval do technológie aj ľudí, aby sa posunul vpred, uviedol v súvislosti s výsledkami nový finančný riaditeľ James Kavanaugh.



Tržby IBM sa v 4. kvartáli 2017 zvýšili, prvýkrát po 23. kvartáloch poklesu, a to o 3,5 % na 22,54 miliardy USD (18,42 miliardy eur) z 21,77 miliardy USD v rovnakom období 2016. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks, pritom očakávali tržby v priemere 21,96 miliardy USD.



IBM za posledné tri mesiace 2017 vykázal kvartálnu stratu 1,05 miliardy USD, čo predstavuje 1,14 USD na akciu, ktorá však odráža jednorazový daňový poplatok vo výške 5,5 miliardy USD spojený s novou daňovou legislatívou v USA.



V rovnakom období predchádzajúceho roka 2016 mal technologický gigant zisk 4,5 miliardy USD.



Bez započítania tohto poplatku mal IBM vlani v 4. kvartáli zisk 5,18 USD na akciu, čo je o niečo viac ako 5,17 USD/akcia, s ktorými počítali analytici.



Za celý rok 2017 zisk IBM klesol na 5,75 miliardy USD alebo 6,14 USD na akciu z 11,87 miliardy USD alebo 12,38 USD/akcia v predchádzajúcom roku 2016. Vlaňajšie tržby dosiahli 79,14 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2235 USD)