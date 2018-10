Tsakalotos: Talianske problémy sťažia návrat Grécka na dlhopisové trhy

Záchranné programy pre Grécko sa skončili v auguste. Atény sa s krajinami eurozóny dohodli na úľavách na zníženie dlhovej záťaže.

Londýn/Atény 29. októbra (TASR) - Volatilita talianskych dlhopisov sťažuje návrat Grécka na dlhopisové trhy, uviedol grécky minister financií Euclid Tsakalotos v rozhovore pre agentúru Reuters. Dodal však, že je pokojný, Atény totiž môžu počkať na správny čas, aby začali získavať peniaze na trhu.



Nedávny výpredaj talianskych štátnych dlhopisov spôsobil zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu aj ostatných juhoeurópskych krajín. Podľa Tsakalotosa sú však finančné potreby Grécka pod kontrolou.



Záchranné programy pre Grécko sa skončili v auguste. Atény sa s krajinami eurozóny dohodli na úľavách na zníženie dlhovej záťaže. Medzi tieto opatrenia patrí predĺženie splatnosti niektorých úverov alebo zníženie úročenia. Grécko má navyše hotovostný vankúš v objeme 24 miliárd eur na zlepšenie udržateľnosti dlhu v strednodobom horizonte.



Podľa Tsakalotosa, ktorý sa neznepokojuje výpredajom talianskych dlhopisov, sa Atény vrátia na dlhopisový trh v optimálnom čase. "O niečo nám to sťažilo situáciu, ale na druhej strane si myslím, že trhy už lepšie chápu, že Grécko ukončilo svoj program, že zrealizovalo rozsiahle reformy, že má vankúš, takže má prinajmenšom 2,5 roka svoje finančné potreby pod kontrolou," uviedol Tsakalotos. Upozornil tiež, že Atény sa tiež dohodli s veriteľmi na úľavách, takže aktuálne ľahšie financujú svoj dlh než Portugalsko a Taliansko.



Výnosy 10-ročných talianskych štátnych dlhopisov sa od apríla takmer zdvojnásobili, keď vyskočili z 1,72 % na 3,31 %. To spôsobilo nárast výnosov aj 10-ročných gréckych dlhopisov z 3,85 % v máji na 4,25 %.



Tsakalotos si napriek tomu myslí, že Európska komisia (EK) by mala mať pri rokovaniach o rozpočte pochopenie pre Rím. "Taliansko je krajinou, v ktorej sa HDP na obyvateľa počas uplynulých 20 rokov takmer nezvýšilo, a takisto je krajinou s obrovskými regionálnymi nerovnosťami. Preto je dôležité, aby Komisia a členské štáty zobrali do úvahy aj situáciu Talianska a snažili sa dospieť ku kompromisu, ktorý bude dobrý pre Talianov aj pre samotnú Európu," uviedol Tsakalotos.