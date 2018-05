Tsipras chce oživiť Grécku ekonomiku, predstavil rastový program

Pri oživovaní gréckej ekonomiky by mali pomôcť turizmus, lodná doprava i energetika.

Atény 21. mája (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras v pondelok predložil náčrt rastového programu pre domácu ekonomiku. O tri mesiace by sa mal skončiť posledný záchranný program a Grécko si teraz môže stanoviť nové ciele, aby sa dostalo z dlhoročnej krízy, uviedol Tsipras v Aténach. Grécko sa podľa neho opäť stane normálnou krajinou.



Pri oživovaní gréckej ekonomiky by mali pomôcť turizmus, lodná doprava, energetika, poľnohospodárstvo, produkcia potravín, doprava, farmaceutický priemysel rovnako ako služby a podpora firiem s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi, uviedol Tsipras. Dôležité je podľa neho, aby sa vrátili domov vysoko kvalifikovaní mladí Gréci, ktorí v uplynulých rokoch odišli do zahraničia. Financie na podporu rastu by mohli poskytnúť niektorá grécka rozvojová banka, Európska investičná banka ale aj Európska únia (EÚ).