Trnavský kraj investuje v okrese Galanta takmer pol milióna eur

Trnava 21. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj investuje z vlastných zdrojov do opravy cestnej infraštruktúry v okrese Galanta takmer 500 000 eur. TASR o tom informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.



V porovnaní s rokom 2018, keď bolo na sociálne služby vyčlenených viac ako 122 000 eur, na ne tento rok rozpočet TTSK vyčlenil viac ako 400 000 eur. "Reflektujeme na stav, keď nákladná doprava ničí cesty druhej triedy v okrese Galanta. Tiež sa pustíme do výraznej obnovy domovov sociálnych služieb (DSS)," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Modernizované budú cestné úseky v Pustých Úľanoch, Matúškove a železničné priecestie v Galante. DSS budú rekonštruované v obciach Košúty a Šoporňa a v meste Galanta. Ďalšou z výrazných investícií je v rámci kultúry ešte vybudovanie depozitu pre Vlastivedné múzeum v Galante v hodnote 250 000 eur.



"Do okresu je nasmerované aj výrazné množstvo prostriedkov z Európskej únie. Zo schválených viac ako štyroch miliónov eur budú skoro dva milióny investované na potreby duálneho vzdelávania v automobilovom priemysle a strojárstve v Galante. Z programu IROP je pre obce schválených skoro päť miliónov eur," doplnil predseda TTSK.



Z IROP budú v okrese Galanta obnovované a modernizované materské a základné školy a budované cyklotrasy. Celkovo je schválených 20 projektov.