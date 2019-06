Turecká líra po voľbách v Istanbule prudko posilnila

Turecká líra vyskočila voči doláru až o 1,8 %, najviac na svete, keď investori pozitívne prijali ukončenie mesiacov neistoty okolo voľby starostu Istanbulu.

Istanbul 24. júna (TASR) - Turecká líra a aktíva výrazne posilnili po tom, čo opozičný politik Ekrem Imamoglu v nedeľu (23. 6.) zvíťazil v opakovaných voľbách starostu Istanbulu. Neskôr však zmazali časť ziskov pre obavy zo sankcií USA z dôvodu plánovaného nákupu ruského systému protivzdušnej obrany.



Neskôr znížila svoje zisky na 1,1 %. Hlavný turecký akciový index si pri otvorení v pondelok pripísal 2 %. Popoludní sa jeho plus pohyboval okolo 1,4 %.



"Je to klasický nárast spôsobený úľavou, jeho trvalosť je však v tejto chvíli otázna," uviedol londýnsky stratég Rabobank Piotr Matys. Dodal, že administratíva prezidenta Erdogana musí okrem ozdravenia ekonomiky nájsť riešenie diplomatického sporu s USA týkajúceho sa ruského obranného systému S-400, aby sa vyhla sankciám.



"Okamžitou reakciou bol nákup líry, ale keďže očakávame nárast politického napätia, zostávame skeptickí ohľadom aktuálneho posilnenia," komentoval hlavný devízový stratég Brown Brothers Harriman & Co Win Thin zvýšenie kurzu líry po voľbách v Istanbule.