Turecká mena v dôsledku tlaku prezidenta na centrálnu banku klesá

Istanbul 9. apríla (TASR) - Výmenný kurz tureckej líry (TRY) nepretržite klesá. V pondelok stálo euro po prvýkrát od zavedenia nového kurzu tureckej meny viac ako 5 TRY. Rovnako nový najslabší rekord zaznamenala aj voči americkému doláru. USD stál 4,07 TRY.



Menoví odborníci uvádzajú, že turecká mena oslabuje preto, lebo krajina má už dlhý čas veľký schodok vo svojom zahraničnom obchode. Líru oslabuje aj nízka úroková sadzba centrálnej banky, ktorá zaostáva za výškou inflácie. Situáciu sa nedarí zlepšovať ani silným rastom tureckej ekonomiky. Centrálnu banku k nesprávnej menovej politike núti prezident Recep Tayyip Erdogan.



Ekonómovia upozorňujú na nebezpečenstvo prehriatia tureckého hospodárstva poskytovaním lacných úverov na výrobu. Firmy dodávajú na trh podstatne viac tovarov, než spotrebitelia dokážu kúpiť. Vývoj smeruje k hospodárskej stagnácii a v horšom prípade k recesii.