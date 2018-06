Turecko začína uplatňovať dovozné clá na produkty z USA

Clá sú odpoveďou Ankary na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník.

Ankara/Washington 21. júna (TASR) - Turecko začína od štvrtka uplatňovať dovozné clá na vyše dvadsiatku amerických výrobkov, od áut cez uhlie, whisky, kozmetiku až po opaľovacie krémy. Je to odveta za zavedenie dovozných ciel na tureckú oceľ a hliník zo strany Washingtonu.



Na základe dokumentov predložených na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Turecko zaviedlo dovozné clá na americké produkty v celkovej hodnote 1,8 miliardy USD (1,55 miliardy eur). Hodnota samotných ciel dosahuje okolo 267 miliónov USD. Je to rovnaká hodnota, akú predstavujú americké clá na tureckú oceľ a hliník. Turecko vyváža ročne do Spojených štátov tieto komodity v celkovom objeme 1,1 miliardy USD.



Clá sú odpoveďou Ankary na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník. Podľa Trumpa dovoz ocele a hliníka "ohrozuje národnú bezpečnosť," čo podráždilo viacerých tradičných spojencov Washingtonu vrátane Kanady, Európskej únie aj Turecka.



Európska únia začne svoje odvetné 25-% dovozné clá na vybrané americké produkty uplatňovať od piatka 22. júna. Opatrenie sa dotkne výrobkov z ocele a hliníka, viacerých poľnohospodárskych produktov, ale aj ďalších výrobkov, medzi nimi motoriek Harley-Davidson, džínsov či americkej whiskey.



(1 EUR = 1,1578 USD)